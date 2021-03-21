Известная украинская телеведущая Катя Осадчая на днях отправилась в Грузию для съемок. Звезда поделилась новыми яркими фото с прогулки и продемонстрировала стильный образ.

Украинская телеведущая Катя Осадчая часто делится фото со своими фанатами. Во время поездки в Грузию для съемок звезда не перестает показывать яркие кадры.

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Новые фото Кати Осадчей из Грузии

Следующей остановкой телеведущей после Тбилиси стал край Кахетия. Для прогулки по городу она выбрала очень стильный образ. Катя Осадчая предстала перед камерой в белой блузке с рюшами и широких джинсах. Сверху звезда надела длинное оранжевое пальто, которое добавило яркости аутфиту.

Телеведущая всегда дополняет look головным убором, и этот раз не стал исключением. На этот раз она выбрала голубую шляпу. Наряд звезда соединила с белыми ботинками на массивной подошве.

Волосы Катя Осадчая собрала в низкий хвост. На лице она сделала красивый макияж, который удачно завершил образ. Звезда накрасила глаза темными тенями, а губы слегка подчеркнула розовой помадой.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Подписчики поделились впечатлениями от путешествия по Грузии Осадчей в комментариях:

Какая красота;

Хорошая страна и нереальная женщина;

Красавица;

Невероятно красивая;

Цвет пальто очень подходит.

Напомним, Катя Осадчая ранее рассказывала о локдауне в Грузии. Она показала фото опустевших улиц и призналась, что страна до сих пор отходит от условий пандемии коронавируса.