Украинская телеведущая Катя Осадчая в очередной раз поразила поклонников. Она предстала перед камерой в красивом платье лилового цвета и очаровала публику.

Катя Осадчая продолжает активно работать над программой "Светская жизнь". Каждую неделю она радует зрителей откровенными признаниями звезд, а также демонстрирует безупречные аутфиты. На днях звезда побывала на дне рождении группы KAZKA.

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Нежный look Кати Осадчей

Знаменитость позировала на камеру в очень красивом и элегантном платье лилового цвета. Особого шарма наряду добавлял воротничок на завязку, а стройную талию Катя подчеркнула с помощью широкого пояса. Такой наряд звезда соединила с белыми туфлями-лодочками на каблуке.

Осадчая обожает головные уборы и свой новый аутфит решила дополнить белой шляпкой. Волосы она спрятала под него. На лице ведущая сделала насыщенный макияж с темными тенями на веках и блеском на губах.

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