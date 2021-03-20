Ведущая Катя Осадчая отправилась на съемки в гостеприимную Грузию. Перед работой звезда успела прогуляться по опустевшему центром Тбилиси и призналась, что страна все еще оправляется от локдауна.

Несмотря на вспышку коронавируса, Катя Осадчая улетела за границу. В Грузии, в которой лишь недавно отменили локдаун, она почувствовала все суровые реалии путешествий в условиях пандемии и поделилась впечатлениями с поклонниками.

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Катя Осадчая о путешествии в Грузию

Ведущая сообщила, что ориентированная на туризм Грузия постепенно отменяет строгие ограничения и оправляется после локдауна:

открываются рестораны и магазины, однако многие заведения закрыты навсегда;

действует комендантский час – с 21 часа вечера до 5 утра запрещено выходить из дома.

Катя Осадчая призналась, что не привыкла гулять по безлюдным улицам, видеть много пустых помещений в самом сердце Тбилиси и приходить в отель до 21 часа вечера. Однако как ей, так и другим туристам стоит привыкать к новым реалиям.

"Непривычно видеть пустые улицы и самое необычное – спешить в отель до 21, как когда-то в детстве домой, чтобы мама не ругала. Мир очень изменился и нам нужно учиться по-новому путешествовать, соблюдать новые правила и не забыть сдать ПЦР на третий день пребывания", – подчеркнула звезда.

Фото Кати Осадчей из Грузии

Для дневной прогулки по городу Тбилиси ведущая выбрала комфортный повседневный образ. Она была одета в черные приталенные штаны, блестящий пуховик розового цвета и массивные белые кроссовки. Волосы знаменитость собрала в тугой хвост, а лицо без косметики скрыла за большими солнцезащитными очками.

Катя Осадчая показала 1,6-миллионной аудитории опустевшие улицы столицы Грузии и известные культурные достопримечательности, возле которых теперь не увидишь толпы туристов. Судя по фото, даже несмотря на наличие карантинных ограничений ведущая в восторге от путешествия.

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Напомним, в последний раз Катя Осадчая была за границей в начале января, когда в Украине ввели локдаун. Тогда она улетела в Дубаи с Юрием Горбуновым, оставив сыновей дома. В ОАЭ звезда каталась на яхте и демонстрировала роскошные образы на фоне заката.