Відома українська телеведуча Катя Осадча часто ділиться фото з прихильниками. Днями вона показала свій повсякденний образ у теплому вбранні.

Успішна українська телеведуча Катя Осадча часто привідкриває завісу особистого життя та показує яскраві моменти. Днями зірка поділилась новими фото з буднів.

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Повсякденний образ Каті Осадчої

Телеведуча влаштувала невелику фотосесію в парку. Вона постала перед камерою у комфортному вбранні, адже не соромиться обирати зручність на противагу розкішності.

Зірка приміряла бежевий в'язаний светр та чорні штани-кльош. Зверху Катя Осадча одягнула білосніжний пуховик та доповнила образ синьою шапкою і кросівками на масивній підошві. Вона усміхалась, що свідчило про вдалий початок дня.

Телеведуча сховала волосся під шапкою та позувала перед об'єктивом без макіяжу. Вона часто з'являється на публіці без косметики та хизується натуральною вродою.

"Теплим одягом відганяємо зиму", – лаконічно прокоментувала допис Катя Осадча.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Стильні образи Каті Осадчої