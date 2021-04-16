Поп діва Настя Каменських, що виступає під псевдонімом NK, не збавляє обертів і продовжує тішити шанувальників новими прем'єрами. Так, сьогодні, 16 квітня, артистка презентувала запальний трек "Ма", який також увійде в майбутній альбом співачки "Красное вино".

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Настя Каменських презентувала нову пісню

Композиція яскраво відображає ще одну сторону творчості співачки. Особливістю пісні є динамічні ритми, які з перших нот так і змушують слухала почати танцювати.

У новому треку Настя Каменських хотіла закликати всіх чоловіків бути завжди рішучими у своїх намірах. Співачка наголошує, що ніколи не варто соромитися підійти до тієї красуні, яка своїми запальними танцями привернула їхню увагу і запала в душу.

Не потрібно боятися говорити дівчатам про свої почуття і зізнаватися в симпатії. Навіть, якщо це випадкове знайомство. Адже ми, дівчата, намагаємося бути чарівними не тільки для себе, але і для чоловіків. Хочемо знайти того єдиного і гідного,

– прокоментувала пісню Настя Каменських.

Зірка додала, що пісня "Ма" – не просто заклик. Композиція відкриває історію кохання з першого погляду. Хлопець зустрічає дівчину на гучних вечірках, де серед натовпу можна знайти ту саму magical, яку все життя шукав.

"Відпустивши сором’язливість, знявши завісу страху, все відбувається зовсім інакше. Залишається тільки підійти й сказати їй бажані слова: "Від такої краси я просто полетів", – поділилася Настя Каменських.

NK – "Ма": дивіться відео онлайн

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