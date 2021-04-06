Уже через несколько месяцев, 1 июля, принцессе Диане могло бы исполниться 60 лет. И в ее честь в этот день в Кенсингтонском дворце должны открыть памятник. Почему этот процесс оказался сложным для братьев Уильяма и Гарри – читайте далее

После скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл для Опры Уинфри 7 марта отношения с королевской семьей только ухудшились. Ряд обвинений от пары в США разрушил связи с заокеанскими родственниками. Поэтому возведение статуи принцессы Дианы оказалось под угрозой.

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Памятник принцессе Диане уже изготавливают

Но согласно информации издания, братья принц Уильям и Гарри смогли отложить все недоразумения ради общего дела. Скульптор Ян Ренк-Бродли уже отправил резьбу статуи на производство после получения отзывов братьев.

Согласие было подписано Уильямом и Гарри, это я точно знаю. Я знаю, что он (скульптор, – Showbiz 24) действительно тесно сотрудничал с мужчинами, и я думаю, что это будет невероятно. Нам повезло, что он стал художником в Великобритании,

– подтвердил источник, близкий к скульптору.

Королевские инсайдеры также добавили, что оба братья полны решимости завершить проект, несмотря на любые межличностные драмы. Их двоюродная сестра Зара Тиндалл и ее муж Майк, которые недавно в третий раз стали родителями, тоже сыграли важную роль в преодолении разрыва между Уильямом и Гарри, "играя миротворцев".

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"Их отношения на дне"

В то же время инсайдеры отметили, что радостное воссоединение братьев "на камеры" 1 июля маловероятно, поскольку они до сих пор "очень далеко друг от друга, насколько это возможно – эмоционально и физически".

Их отношения на дне. Уильям злится на Гарри после интервью Опре. Он так зол на него, что сейчас совершенно немыслимо, чтобы они счастливо воссоединились и стояли вместе при открытии статуи принцессы Дианы. Нужно провести много работы, чтобы все исправить, чтобы они могли выступить единым фронтом,

– подытожили инсайдеры.



Принц Уильям и принц Гарри с женами / Getty Images