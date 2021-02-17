Принцесса Евгения родила сына в частной больнице Портленд. Роддом предоставляет услуги люкс-класса. Пребывание в нем принцессы Евгении могло стоить до 700 тысяч долларов.

Внучка королевы Елизаветы II родила сына 9 февраля. Известно, что роды происходили в лондонской больнице Портленд. Там в свое время Сара Фергюссон, бывшая жена принца Эндрю, родила принцессу Евгению. Также в больнице появился на свет Арчи-сын Меган Маркл и принца Гарри.

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Сколько стоили роды принцессы Евгении

Портленд – это частная лондонская больница, предоставляющая услуги люкс-класса, поэтому цены соответствующие. Рожать и находиться в ней совсем не дешево. В частности, роды в Портленде могут обойтись пациентам от 9 до 700 тысяч долларов. Средняя цена – около 28 тысяч долларов, что составляет более 750 тысяч гривен.

Кроме стандартных услуг, больница Портленда предлагает и дополнительные. Например, изысканные блюда, которые готовят в соответствии со стандартами отеля, могут подавать на серебряных подносах. Среди других услуг: магазин игрушек, семейная фотосессия, роскошные палаты, детские кроватки, хороший подарок во время выписки.

Портленд предлагает действительно роскошные услуги, но они стоят недешево. Сопровождение, подготовка к родам и роды могут обойтись здесь от 9 тысяч долларов при самом простом контракте до 700 тысяч, если вы воспользуетесь всеми возможными дополнительными услугами,

– рассказала Зоуи Форси.

На случай определенных осложнений у новорожденных, в больнице есть отдел интеснивной терапии. В команде медработников 50 акушерок. Также будущие мамочки имеют право самостоятельно выбирать врача.

"Но средний чек здесь, как правило, 28 тысяч долларов. Преимущество этой больницы в том, что это единственная частная больница в Лондоне с отделением интенсивной терапии для новорожденных. Поэтому вполне очевидно, почему внучка королевы выбрала именно ее для появления на свет своего первенца", – добавила Форсе.

Принц Эндрю и Сара Фергюссон покидают Портленд с принцессой Евгенией:

Рождение первенца принцессы Евгении