Внучка Елизаветы II принцесса Евгения 9 февраля впервые стала мамой. Женщина родила сына, однако его имени еще не раскрыла. Впрочем, 19 лет назад королевскую семью в этот день всколыхнула другая, но печальная новость – смерть принцессы Маргарет, родной сестры королевы. Поэтому, правнук Елизаветы II родился в годовщину смерти ее сестры.

Теперь важный для семьи день наполнился другими красками и вдохнул новую жизнь в монаршую семью.

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Принцесса Евгения стала мамой

Роды наследницы престола состоялось в больнице Портленда. На родах жены присутствовал ее муж Джек Бруксбенк. Представители королевской семьи, а также принц Чарльз с Камиллой уже поздравили счастливую молодую семью с пополнением.

Но в 2002 году день 9 февраля был полон печали и горя. Принцесса Маргарет, которая была единственной и младшей сестрой Елизаветы II, умерла в возрасте 71 года. Тогда же она покинула мир из-за перенесенного инсульта.

Что известно о принцессе Маргарет?

Жизнь принцессы была полна многих сногсшибательных и переломных моментов: она любила шумные вечеринки, сигареты, компании друзей и легко заводила романы с мужчинами. Один из них должен был завершиться браком – она ​​влюбилась в капитана Питера Таунсенда. Впрочем, женитьбе не суждено было быть, поскольку мужчина был разведенным и у него были дети, а узаконивать отношения членам королевской семьи в таких случаях в то время запрещала англиканская церковь. Впоследствии женщина вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга-Джонса и родила от него двух детей: Дэвида и Сару. Впрочем, после 18 лет совместного брака пара развелась.

После этого принцесса Маргарет стала настоящей мишенью для папарацци, однако все еще была желанным лицом на различных официальных событиях и светских вечеринках. Как и в молодости, так и в зрелом возрасте женщина поражала красотой и элегантностью.