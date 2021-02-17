Королева Иордании поделилась новой фотографией. Она продемонстрировала стильный выход в светло-сером платке с бабочками и в очередной раз очаровала красотой.

Королева Рания обнародовала фотографию, на которой изображена рядом с мужем – королем Иордании Абдаллой II и их сыном – принцем Хусейном ибн Абдаллой.

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Стильный look королевы Рании

Ее Величество предстала перед камерой в темно-синем платье длины миди. Наряд имел коричневую кайму, что придавало ему особый шарм. Такой look Рания соединила с коричневыми кожаными туфлями на каблуках.

На плечи королева Иордании накинула светло-серый платок с изображением бабочек. В руке изысканная Ее Величество держала телефон. Ее образ дополняли многочисленные аксессуары: браслет, часы, кольца, серьги.

Волосы Рания уложила в элегантные локоны и забрала назад. На лице она сделала повседневный макияж в коричневых оттенках.



Стильный look королевы Рании / Фото с инстаграма королевы Рании