Принцеса Євгенія народила сина у приватній лікарні Портленд. Пологовий будинок надає послуги люкс-класу. Перебування в ньому принцеси Євгенії могло коштувати до 700 тисяч доларів.

Онука королеви Єлизавети ІІ народила сина 9 лютого. Відомо, що пологи відбувались у лондонській лікарні Портленд. Там свого часу Сара Фергюссон, колишня дружина принца Ендрю, народила принцесу Євгенію. Також в лікарні з'явився на світ Арчі – син Меган Маркл та принца Гаррі.

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Скільки коштували пологи принцеси Євгенії

Портленд – це приватна лондонська лікарня, що надає послуги люкс-класу, тому ціни відповідні. Народжувати й перебувати у ній зовсім не дешево. Зокрема, пологи в Портленді можуть обійтись пацієнтам від 9 до 700 тисяч доларів. Середня ціна – близько 28 тисяч доларів, що становить понад 750 тисяч гривень.

Окрім стандартних послуг, лікарня Портленду пропонує й додаткові. Наприклад, вишукані страви, які готують відповідно до стандартів готелю, можуть подавати на срібних тацях. Серед інших послуг: магазин іграшок, сімейна фотосесія, розкішні палати, дитячі ліжечка, гарний подарунок під час виписки.

Портленд пропонує дійсно розкішні послуги, але вони коштують недешево. Супровід, підготовка до пологів і пологи можуть обійтися тут від 9 тисяч доларів при найпростішому контракті до 700 тисяч, якщо ви скористаєтесь усіма можливими додатковими послугами,

– розповіла Зоуї Форсі.

На випадок певних ускладнень у новонароджених, у лікарні є відділ інтеснивної терапії. В команді медпрацівників є 50 акушерок. Також майбутні матусі мають право самостійно обирати лікаря.

"Але середній чек тут, як правило, 28 тисяч доларів. Перевага цієї лікарні в тому, що це єдина приватна лікарня в Лондоні з відділенням інтенсивної терапії для новонароджених. Тому цілком очевидно, чому онука королеви обрала саме її для появи на світ свого первістка", – додала Форсі.

Принц Ендрю і Сара Фергюссон покидають Портленд з принцесою Євгенією:

Народження первістка принцеси Євгенії