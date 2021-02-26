Из-за сдачи королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл мало с кем общаются из монаршей семьи. Однако инсайдер сообщил, что супруги поддерживают теплые отношения с принцессой Евгенией.

Принц Гарри и Меган Маркл дружат и контактируют с принцессой Евгенией и Джеком Бруксбенком. Известно, что причиной тесного общения стала беременность Меган и Евгении.

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С кем дружат принц Гарри и Меган Маркл

Королевский инсайдер сообщил, что семьи принца Гарри и Меган и Джека Бруксбенка и принцессы Евгении очень сблизились из-за беременности и ожидания рождения ребенка.

Замечательным является то, что у Евгении родился ребенок, как у Гарри и Меган. Они очень близки. И все они решают пойти своим путем,

– пишет издание.

Важно добавить, что принцесса Евгения с мужем сейчас проживает во Фрогмор-хаус. Ранее этот дом принадлежал принцу Гарри и Меган Маркл, однако супруги подарили его семье принцессы из-за переезда в США.

К тому же, принцесса Евгения часто высказывала мысли, очень похожие на мысли Меган. В частности, она также не хочет обременять своего сына королевским званием. Ранее сообщалось: "Они с Джеком хотят, чтобы их ребенок жил обычной жизнью и сам зарабатывал себе на жизнь. Звания действительно не имеют значения для Джека и Евгении, они просто хотят счастливого здорового ребенка".

Внучка королевы Елизаветы II вполне может пойти по стопам Меган Маркл, отказываясь от всех привилегий. Также ходят слухи, что бывшие герцоги Сассекские станут крестными родителями малыша принцессы Евгении – Августа.

Отметим, после официального отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей, у них ухудшились отношения с монаршей семьей. В частности, принц Уильям "расстроен и шокирован" из-за поведения брата и его жены.