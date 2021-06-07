Принцесса Евгения показала редкое фото с сыном: миловидный кадр

Принцесса Евгения недавно впервые стала мамой, однако редко делится фотографиями новорожденного сына. Публикации, где есть правнук Елизаветы II, всегда завораживают публику. На днях Евгения показала кадр с прогулки с малышом.

Королевская семья радуется пополнению в семье Меган Маркл и принца Гарри, которые во второй раз стали родителями. Принцесса Евгения совсем недавно тоже ощутила, что такое материнство, поэтому поздравила пару с этим невероятным событием. А на официальной странице в инстаграме порадовала поклонников новым фото со своим малышом.

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Принцесса родила сына 9 февраля. Мальчика назвали Августом. С первых месяцев жизни внучка Елизаветы II прививает сыну любовь к природе. Она много времени проводит с ним на свежем воздухе и помогает изучать мир.

Новое фото принцессы Евгении с сыном

На фотографии, которую Евгения на днях обнародовала в сети, она позирует в парке на лужайке возле невероятно красивых цветов желтого цвета. Маленького Августа королевская наследница держала в рюкзаке-кенгуру. Малыш был одет в теплый костюм медвежонка.

Мама для прогулки выбрала комфортную одежду: лосины, кофту, теплую куртку и кроссовки. Волосы принцесса собрала сзади, а на лицо надела солнцезащитные очки оригинальной формы. Она мило улыбалась и наслаждалась моментом, так как хотя день был и прохладным, но солнечным.

Спасибо миру за то, что подарил нам такое красивое место для жизни,

– написала Евгения в публикации.



Принцесса Евгения с сыном / Фото из инстаграма принцессы Евгении

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