Королівська сім'я радіє поповненню у сім'ї Меган Маркл і принца Гаррі, які вдруге стали батьками. Принцеса Євгенія зовсім недавно також відчула, що таке материнство, тому привітала пара з цією неймовірною подією. А на офіційній сторінці в інстаграмі потішила прихильників новим фото зі своїм малюком.
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Принцеса народила сина 9 лютого. Хлопчика назвали Августом. З перших місяців життя онука Єлизавети II прищеплює синові любов до природи. Вона багато часу проводить з ним на свіжому повітрі й допомагає вивчати світ.
Нове фото принцеси Євгенії з сином
На світлині, яку Євгенія днями оприлюднила в мережі, вона позує в парку на галявині біля неймовірно красивих квітів жовтого кольору. Маленького Августа королівська спадкоємиця тримала в рюкзаку-кенгуру. Малюк був одягнений у теплий костюм ведмежатка.
Матуся для прогулянки обрала комфортний одяг: лосини, кофту, теплу куртку та кросівки. Волосся принцеса зібрала ззаду, а на обличчя одягнула сонцезахисні окуляри оригінальної форми. Вона мило усміхалася та насолоджувалася моментом, адже хоча й день був прохолодним, проте сонячним.
Дякую світу за те, що подарував нам таке красиве місце для життя,
– написала Євгенія в публікації.
Принцеса Євгенія з сином / Фото з інстаграму принцеси Євгенії
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