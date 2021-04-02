Принца Гарри увидели на прогулке с собакой у океана
Британский принц Гарри, похоже, уже освоился в США и чувствует себя там прекрасно. Его увидели недалеко от дома в Калифорнии, когда он играл с собакой на берегу океана.
Источник:People
Принца Гарри увидели на пляже вчера, 1 апреля, в Санта-Барбаре. Собака Гарри и Меган по имени Пула присоединилась к нему и весело играла посреди волн океана. Принц Гарри вместо этого расслабленно смотрел на него и на пейзаж.
К слову Принц Гарри считает переезд в США лучшим решением в жизни, – инсайдер
Он надел удобную домашнюю одежду, которая состояла из синих шорт и белой футболки, а также кепки и солнцезащитных очков.
Инсайдер издания People признался, что у него отличные отношения с собакой и он ее выгуляет без поводка.
Он делал это так же как местный житель Монтесито, который просто делает свое дело – очень расслабленно гуляет босиком,
– резюмировал инсайдер.
Что известно о переезде принца Гарри в США:
- В интервью Джеймсу Кордену принц Гарри признался, что переехал в США из-за того, что он и Меган жили в очень тяжелых условиях.
- Сначала они жили на арендованных имениях, а впоследствии приобрели собственное жилье в Калифорнии по соседству с Опрой Уинфри.
- Недавно устроился на первую официальную работу в Штатах и стал главным исполнительным директором в фирме BetterUp.
- Впоследствии Гарри нашел второе место трудоустройства. Он вошел в комиссию Института Аспена по борьбе с дезинформацией.
- Параллельно Гарри и Меган занимаются продвижением фонда Archwell, названного в честь их сына.
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