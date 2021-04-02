Британский принц Гарри, похоже, уже освоился в США и чувствует себя там прекрасно. Его увидели недалеко от дома в Калифорнии, когда он играл с собакой на берегу океана.

Принца Гарри увидели на пляже вчера, 1 апреля, в Санта-Барбаре. Собака Гарри и Меган по имени Пула присоединилась к нему и весело играла посреди волн океана. Принц Гарри вместо этого расслабленно смотрел на него и на пейзаж.

К слову Принц Гарри считает переезд в США лучшим решением в жизни, – инсайдер

Он надел удобную домашнюю одежду, которая состояла из синих шорт и белой футболки, а также кепки и солнцезащитных очков.

Инсайдер издания People признался, что у него отличные отношения с собакой и он ее выгуляет без поводка.

Он делал это так же как местный житель Монтесито, который просто делает свое дело – очень расслабленно гуляет босиком,

– резюмировал инсайдер.

Что известно о переезде принца Гарри в США: