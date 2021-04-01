Около года назад королевская чета принца Гарри и Меган Маркл отказались от обязанностей членов монаршей семьи и переехали в Штаты. Инсайдер утверждает, что пара ни капли не жалеет о принятом решении.

После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Соединенные Штаты было много слухов об их пребывании там. Считалось, что супруги очень скучают по королевской семье и хотят вернуться. Другие утверждали, что им трудно адаптироваться и начать жизнь с нуля. Однако источник, близкий к паре, все это отрицает.

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Что принц Гарри думает о переезде из Британии

Инсайдер сообщил изданию, что принц Гарри вполне доволен жизнью семьи в новом месте. Кроме того, он вовсе не собирается возвращаться на родину.

У Гарри нет никакого сожаления по поводу их переезда. Он, наоборот, чувствует, что освободился от оков, и крайне взволнован перед новой главой жизни. Свой переезд в США Гарри считает лучшим решением в своей жизни,

– пишет издание.

Однако принц немного напряжен из-за реакции королевской семьи на его интервью Опре Уинфри. Он волнуется из-за натянутых отношений с близкими: "Гарри считает ситуацию в его семье, очень печальной. При этом он говорит, что они с Меган не жалеют о переезде, для них все только начинается".



Семья принца Гарри / Фото из инстаграма Мисана Гарримана

Переезд и жизнь принца Гарри в США