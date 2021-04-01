Принц Гарри считает переезд в США лучшим решением в жизни, – инсайдер
Около года назад королевская чета принца Гарри и Меган Маркл отказались от обязанностей членов монаршей семьи и переехали в Штаты. Инсайдер утверждает, что пара ни капли не жалеет о принятом решении.
Источник:Us Weekly
После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Соединенные Штаты было много слухов об их пребывании там. Считалось, что супруги очень скучают по королевской семье и хотят вернуться. Другие утверждали, что им трудно адаптироваться и начать жизнь с нуля. Однако источник, близкий к паре, все это отрицает.
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Что принц Гарри думает о переезде из Британии
Инсайдер сообщил изданию, что принц Гарри вполне доволен жизнью семьи в новом месте. Кроме того, он вовсе не собирается возвращаться на родину.
У Гарри нет никакого сожаления по поводу их переезда. Он, наоборот, чувствует, что освободился от оков, и крайне взволнован перед новой главой жизни. Свой переезд в США Гарри считает лучшим решением в своей жизни,
– пишет издание.
Однако принц немного напряжен из-за реакции королевской семьи на его интервью Опре Уинфри. Он волнуется из-за натянутых отношений с близкими: "Гарри считает ситуацию в его семье, очень печальной. При этом он говорит, что они с Меган не жалеют о переезде, для них все только начинается".
Семья принца Гарри / Фото из инстаграма Мисана Гарримана
Переезд и жизнь принца Гарри в США
- В интервью Джеймсу Кордену принц Гарри признался, что переехал в США из-за того, что они с Меган жили в очень тяжелых условиях. В то же время супруги собрали вещи не из-за плохих отношений с семьей, а в результате невероятного давления британской прессы.
- Стоит отметить, что герцог все больше адаптируется к жизни в новой стране. Он устроился на первую официальную работу в Штатах и стал главным исполнительным директором в фирме BetterUp.
- Впоследствии Гарри обрел второе место трудоустройства. Он вошел в комиссию Института Аспена по борьбе с дезинформацией.
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