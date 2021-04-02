Британський принц Гаррі, схоже, вже освоївся у США і почуває себе там чудово. Його побачили неподалік дому в Каліфорнії, коли він грався із собакою на березі океану.

Принца Гаррі побачили на пляжі вчора, 1 квітня, у Санта-Барбарі. Собака Гаррі та Меган на ім'я Пула приєдналась до нього та весело гралась посеред хвиль океану. Принц Гаррі натомість розслаблено споглядав на нього та краєвид.

До слова Принц Гаррі вважає переїзд у США найкращим рішенням у житті, – інсайдер

Він одягнув зручний домашній одяг, що складався із синіх шортів та білої футболки, а також кепки та сонцезахисних окулярів.

Інсайдер видання People зізнався, що у нього чудові стосунки із собакою і він її вигуляює без повідка.

Він робив це так само як місцевий житель Монтесіто, який просто робить свою справу – дуже розслаблено гуляє босоніж,

– резюмував інсайдер.

Що відомо про переїзд принца Гаррі у США: