Принц Гарри запаниковал из-за госпитализации Елизаветы II
Источник:Metro
Британский принц Гарри, похоже, слишком болезненно воспринял, что его родная бабушка – королева Елизавета II на прошлой неделе провела ночь в больнице. Он чувствует себя беспомощным из-за того, что не может ничем ей помочь, находясь в Лос-Анджелесе.
В СМИ сообщают, что принц Гарри впал в панику после того, как на прошлой неделе королева провела ночь в больнице. Он постоянно находится в напряжении и "непрерывно проверяет", все ли с его бабушкой в порядке.
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Источник издания US Weekly сообщил: "Он чувствовал себя беспомощным, находясь в 5 тысячах миль в Монтесито, и постоянно проверял состояние ее здоровья".
Принц Гарри довольно сложно перенес в свое время смерть матери принцессы Дианы, когда был подростком, а также смерть 99-летнего дедушки принца Филиппа, который умер весной 2021 года. Ради этого он впервые за долгое время прилетел в Великобританию после отстранения от королевских обязанностей, а также хотел прилететь к нему на частном джете, чтобы посетить, когда тот болел.
Но источник сообщил, что Гарри "чувствует себя виноватым из-за того, что не попрощался" с принцем Филиппом перед его смертью в апреле. Он никогда не простит себе, если то же случится с его любимой бабушкой".
Есть основания полагать, что в этом году Гарри планирует вернуться в Великобританию, чтобы пообщаться с семьей. Также с ним планирует вернуться Меган Маркл и их двое детей, и они вместе отпразднуют Рождество.
Принц Гарри волнуется о Елизавете II / Фото Getty Images
Что известно о состоянии здоровья Елизаветы II
- Впервые о проблемах со здоровьем в СМИ заговорили, когда королева несколько недель назад впервые за долгое время вышла с тростью на публику. Тогда дворец не комментировал причину такой необходимости.
- Впоследствии стало известно, что она провела ночь в больнице Лондона, но сразу вернулась в Виндзорский замок. Представители Букингема отмечали, что это были просто плановые обследования.
- Из-за советов врачей больше отдыхать ей пришлось отменить визит в Северную Ирландию.
- Также она была вынуждена провести онлайн-аудиенцию, находясь в замке Виндзора.
- Сейчас она отменила визит в Глазго, который должен состоятся 1 ноября. Помощники королевы стараются сократить график Ее Величества, чтобы не допустить ее переутомления и истощения.