26 октября британская королева вернулась к исполнению обязанностей и провела первую рабочую встречу. Елизавета II пообщалась с послами Южной Кореи и Швейцарии.

Обратите внимание Елизавета II больше не будет одной выходить в свет

Аудиенция состоялась благодаря видеосвязи. Королева беседовала с послами в одном из залов Виндзорского замка.

Образ Елизаветы II

Королева решила выбрать яркий наряд для обновления рабочих будней. Она предстала в желтом платье с двумя рядами пуговиц.

Ее Величество дополнила образ трехслойным ожерельем и серьгами. Волосы королевы, как и всегда, были уложены в кудри. Черты лица подчеркивал макияж с акцентом на губах.



Рабочая встреча Елизаветы II с послами / Фото из инстаграма королевской семьи



Рабочая встреча Елизаветы II с послами / Фото из инстаграма королевской семьи

Рабочая встреча Елизаветы II с послами / Фото из инстаграма королевской семьи

Напомним, это первое появление Елизаветы II после того, как она провела ночь в больнице. Из-за госпитализации она даже отменила поездку в Северную Ирландию. Ее Величество вроде бы просто проходила обследование и по рациональным причинам осталась в больнице на ночь.

Хотя Букингемский дворец опровергает эту информацию, в СМИ ходят слухи, что состояние здоровья королевы ухудшилось. Она якобы не будет выходить в свет без спутников из монаршей семьи. Тем более последние появления королевы на публике были с тростью.