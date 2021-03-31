Королева Елизавета II посетила службу по случаю столетия Королевских ВВС Австралии. Она появилась на публике в ярком салатовом пальто и покорила элегантным образом.

Королева Елизавета II вакцинировалась, поэтому может вести активный образ жизни и проводить встречи. Сегодня, 31 марта, она вышла в свет и поразила аутфитом.

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Ее Величество посетила Мемориал BBC комиссии по военным захоронениям Содружества, который она открыла в 1953 году. Также королева присутствовала на службе по случаю столетия Королевских Военно-воздушных сил Австралии, в Раннимеде.

Образ Елизаветы II

Королева предстала перед публикой с искренней улыбкой и в добром расположении духа. Она предстала в ярком и элегантном наряде. Ее Величество примерила салатовое пальто, которое соединила со шляпой с цветами в тон. Также Елизавета II надела черные перчатки.

Пальто украшала массивная брошь с бриллиантами. Королева дополнила look ожерельем и черной кожаной сумкой от бренда Launer. В уши Елизавета II вставила жемчужные серьги. На лице она сделала макияж с акцентом на губах, которые накрасила помадой винного цвета.

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Элегантные образы Елизаветы II