После нашумевшего интервью Меган Маркл и Гарри Опре Уинфри Кейт Миддлтон провела видеовстречу с Жасмин Харрисон. Герцогиня продемонстрировала новый нежный образ в блузке.

Об интервью Меган Маркл и принца Гарри рассказывали почти все издания. Однако на следующий день после его выхода, Кейт Миддлтон встретилась по видеосвязи с Жасмин Харрисон – молодой женщиной, которая самостоятельно переплыла Атлантический океан за 70 дней.

Не пропустите Мысли о самоубийстве и расизм в королевской семье: главное из интервью Меган Маркл и Гарри

Звонок состоялся в день 8 Марта. Герцогиня Кембриджская поздравила Жасмин с ее достижением, а она взамен рассказала, что другие девушки часто не знают чего могут добиться, так как многие возможности для них закрыты.

Вот почему я хотела поговорить с вами. Я думаю, что вы вдохновляете молодых женщин. Вы совершенно правы: пока об этих вещах не заговорят и не продемонстрируют их, вы никогда не сможете реализовать возможности, которые находятся за углом,

– отметила Кейт Миддлтон.

Также жена принца Уильяма отметила, что важным фактором является хорошее психическое здоровье.

Смотрите видеовстречу Кейт Миддлтон с Жасмин Харрисон онлайн:

Образ Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская появилась перед камерой в нежном и весеннем аутфите. Она примерила бело-розовую блузку с принтом и бантиком, что завязывался на шее. Такой образ Кэтрин дополнила лаконичными серьгами.

Кейт Миддлтон сделала красивую прическу, собрав часть волос сзади и распустив остальные пряди. На лице герцогини красовался роскошный макияж. Жена принца Уильяма подчеркнула глаза темными тенями и накрасила губы розовой помадой.



Кейт Миддлтон / Скриншот с видео

Напомним, в интервью Опре Уинфри Меган Маркл опровергла информацию о том, что она довела Кейт Миддлтон до слез. Вместо этого она заявила, что случилось обратное. Однако Кэтрин извинилась, поэтому Меган не держит на нее зла.