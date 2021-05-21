Принц Гарри рассказал об истерике Меган Маркл перед скандальным интервью

Принц Гарри и Опра Уинфри 21 мая презентовали документальный фильм о ментальном здоровье. В нем принял участие и сам Гарри, который рассказал о том, что его жена Меган очень плакала перед интервью.

В проекте о ментальном здоровье "Я, которого вы не видите" приняли участие не только обычные люди, но и знаменитости, в частности, британский принц Гарри. Он рассказал о тяжелом моральном состоянии жены.

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Принц Гарри об истерике Меган Маркл

Накануне резонансного интервью Опре Уинфри в прессе стали выходить статьи о том, что Меган Маркл якобы издевалась над сотрудниками во дворце. Она ответила на обвинения и отрицала их, но очень расстроилась.

Я проснулся среди ночи и увидел, как Меган плачет в подушку. Она не хотела меня будить, потому что я несу на себе слишком много. Это было невыносимо. Я обнимал ее, мы разговаривали, а она все плакала и плакала,

– признался принц Гарри.



Принц Гарри и Меган Маркл на интервью с Опрой Уинфри / Фото из соцсетей

Суицидальные мысли Меган Маркл

Принц Гарри вспомнил и страшный вечер, когда его жена впервые призналась о тяжелом моральном состоянии и рассказала о суицидальных мыслях. Тогда Меган была беременна первенцем и не могла спокойно воспринимать критические заголовки в британских СМИ.

В тот вечер Меган поделилась со мной мыслями о суициде и своими соображениями о том, как хотела бы покончить с собой. Самой страшной была ясность ее мыслей в тот момент. Она не потеряла рассудок, не была сумасшедшей. Она не занималась самолечением, не употребляла алкоголь или таблетки. Она была абсолютно трезва,

– заявил принц Гарри.

"Единственное, что помешало ей довести дело до конца, это то, что это было бы совершенно несправедливо по отношению ко мне после всего того, что случилось с моей матерью. Было бы жестоко поставить меня в состояние, когда я потерял бы еще одну любимую женщину с нашим ребенком у нее под сердцем", – добавил Гарри.

Мужчина признался, что он до сих пор жалеет о своей реакции на интервью. Он обнял любимую и попытался ее успокоить, но на следующий день им пришлось снова идти на светское мероприятие.

Мы должны были выйти перед камерами и притворяться, что все в порядке. Не было возможности сказать: "Знаешь что, сегодня вечером мы никуда не пойдем". Потому что вы представляете себе последствия, вытекающие из такой истории,

– сказал Гарри.

Интервью Меган Опре Уинфри