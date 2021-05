В новом эпизоде документального сериала The Me You Can't See, который посвящен психологическому здоровью, 35-летняя Леди Гага поделилась личной драмой. Певица, которая в 19 лет уже работала в музыкальном бизнесе, стала жертвой сексуального насилия продюсера.

Мужчина поставил ее перед фактом: либо она раздевается, либо он сжигает всю ее музыку. В результате изнасилования артистка забеременела. Несколько месяцев после жуткого инцидента продюсер держал ее запертой в студии.

Через некоторое время Леди Гага попала в больницу из-за боли и онемения, и она была удивлена, когда врачи направили к ней психиатра.

Я поняла, что это была та самая боль, которую я почувствовала, когда человек, который меня изнасиловал, выбросил меня беременной на углу возле дома родителей, потому что я блевала и болела, потому что надо мной издевались,

– ошарашила Леди Гага.

Пережитое сексуальное насилие привело к психотическому перерыву. Много лет она испытывала невыносимую боль. Многочисленные МРТ и обследования не находили этому причин, однако артистка убеждена, что "тело помнит".

Процесс исцеления психического здоровья артистки длился два с половиной года. Она перепробовала "все способы, чтобы вырваться из этого, и все начало медленно меняться".

Леди Гага не стала раскрывать личность продюсера, заявив: "Я больше никогда не хочу пересекаться с этим человеком".