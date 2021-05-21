Принц Гаррі розповів про істерику Меган Маркл перед скандальним інтерв'ю

Принц Гаррі та Опра Вінфрі 21 травня презентували документальний фільм про ментальне здоров'я. В ньому взяв участь й сам Гаррі, який розповів про те, що його дружина Меган дуже плакала перед інтерв'ю.

У проєкті про ментальне здоров'я "Я, якого ви не бачите" взяли участь не тільки звичайні люди, але й знаменитості, зокрема, британський принц Гаррі. Він розповів про тяжкий моральний стан дружини.

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Принц Гаррі про істерику Меган Маркл

Напередодні резонансного інтерв'ю Опрі Вінфрі у пресі почали виходити статті про те, що Меган Маркл нібито знущалась з працівників у палаці. Вона відповіла на звинувачення й заперечила їх, але дуже засмутилась.

Я прокинувся серед ночі і побачив, як Меган плаче в подушку. Вона не хотіла мене будити, бо я несу на собі занадто багато. Це було несамовито. Я обіймав її, ми розмовляли, а вона все плакала і плакала,

– зізнався принц Гаррі.



Принц Гаррі і Меган Маркл на інтерв'ю з Опрою Вінфрі / Фото з соцмереж

Суїцидальні думки Меган Маркл

Принц Гаррі пригадав і страшний вечір, коли його дружина вперше зізналась про важкий моральний стан і розповіла про суїцидальні думки. Тоді Меган була вагітна первістком і не могла спокійно сприймати критичні заголовки у британських ЗМІ.

Того вечора Меган поділилася зі мною думками про суїцид і своїми міркуваннями щодо того, як хотіла б накласти на себе руки. Найстрашнішою була ясність її думок в той момент. Вона не втратила розум, чи не була божевільною. Вона не займалася самолікуванням, не вживала алкоголь або таблетки. Вона була абсолютно твереза,

– заявив принц Гаррі.

"Єдине, що завадило їй довести справу до кінця, це те, що це було б абсолютно несправедливо стосовно мене після всього того, що сталося з моєю матір'ю. Було б жорстоко поставити мене в стан, коли я втратив би ще одну улюблену жінку з нашою дитиною у неї під серцем", – додав Гаррі.

Чоловік зізнався, що він досі шкодує про свою реакцію на інтерв'ю. Він обійняв кохану та спробував її заспокоїти, але наступного дня їм довелося знову йти на світський захід.

Ми повинні були вийти перед камерами й прикидатися, що все в порядку. Не було можливості сказати: "Знаєш що, сьогодні ввечері ми нікуди не підемо". Тому що ви уявляєте собі наслідки, які випливають з такої історії,

– пояснив Гаррі.

Інтерв'ю Меган Опрі Вінфрі