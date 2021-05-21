В проекте о ментальном здоровье "Я, которого вы не видите" приняли участие не только обычные люди, но и знаменитости, в частности, британский принц Гарри. Он рассказал о тяжелом моральном состоянии жены.

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Принц Гарри об истерике Меган Маркл

Накануне резонансного интервью Опре Уинфри в прессе стали выходить статьи о том, что Меган Маркл якобы издевалась над сотрудниками во дворце. Она ответила на обвинения и отрицала их, но очень расстроилась.

Я проснулся среди ночи и увидел, как Меган плачет в подушку. Она не хотела меня будить, потому что я несу на себе слишком много. Это было невыносимо. Я обнимал ее, мы разговаривали, а она все плакала и плакала,
признался принц Гарри.


Принц Гарри и Меган Маркл на интервью с Опрой Уинфри / Фото из соцсетей

Суицидальные мысли Меган Маркл

Принц Гарри вспомнил и страшный вечер, когда его жена впервые призналась о тяжелом моральном состоянии и рассказала о суицидальных мыслях. Тогда Меган была беременна первенцем и не могла спокойно воспринимать критические заголовки в британских СМИ.

В тот вечер Меган поделилась со мной мыслями о суициде и своими соображениями о том, как хотела бы покончить с собой. Самой страшной была ясность ее мыслей в тот момент. Она не потеряла рассудок, не была сумасшедшей. Она не занималась самолечением, не употребляла алкоголь или таблетки. Она была абсолютно трезва,
заявил принц Гарри.

"Единственное, что помешало ей довести дело до конца, это то, что это было бы совершенно несправедливо по отношению ко мне после всего того, что случилось с моей матерью. Было бы жестоко поставить меня в состояние, когда я потерял бы еще одну любимую женщину с нашим ребенком у нее под сердцем", – добавил Гарри.

Мужчина признался, что он до сих пор жалеет о своей реакции на интервью. Он обнял любимую и попытался ее успокоить, но на следующий день им пришлось снова идти на светское мероприятие.

Мы должны были выйти перед камерами и притворяться, что все в порядке. Не было возможности сказать: "Знаешь что, сегодня вечером мы никуда не пойдем". Потому что вы представляете себе последствия, вытекающие из такой истории,
– сказал Гарри.

Интервью Меган Опре Уинфри

  • Интервью королевской пары с телеведущей вышло на экраны 7 марта.
  • В нем Меган Маркл впервые призналась о том, что хотела совершить самоубийство.
  • Также она рассказала, что монаршая семья заставляла Меган молчать и оклеветала ее.