Принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Лондон через месяц после рождения дочери, – СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл 1 июля планируют прибыть в Великобританию. Это связано с открытием памятника принцессе Диане. Несмотря на то, что крошечной доченьке пары будет меньше месяца, Меган не хочет отпускать мужа одного.
1 июля матери принца Гарри принцессе Диане должно было бы исполниться 60 лет. В этот день сыновья Леди Ди должны открыть памятник в ее честь. Сооружение будет размещено на территории Кенсингтонского дворца – нынешней резиденции принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их детей. Раньше там жила принцесса Диана с сыновьями.
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Принц Гарри и Меган прилетят в Британию
По случаю этого события принц Гарри и Меган Маркл планируют вместе прилететь в Лондон. Меган в этот раз не хочет оставлять мужа одного, ведь недавно он дал новое интервью, где обвинил отца и монаршую семью в том, что ему не помогали, когда умерла мама.
Меган Маркл знает, насколько ему трудно было одному присутствовать на похоронах дедушки, и он не хочет снова оказаться там в одиночестве,
– рассказал источник.
Издание пишет, что на похоронах принца Филиппа к принцу Гарри относились недоброжелательно. Тогда это было связано с интервью Гарри и Меган с Опрой Уинфри.
"Тогда большинство родственников холодно отнеслись к Гарри, а некоторые отказались с ним разговаривать и даже смотреть ему в глаза. После похорон стало только хуже, а не лучше. Поэтому вы можете представить, как ему будет там 1 июля", – добавляет инсайдер.
Поездка состоится после родов
Принц Гарри и Меган Маркл полетят в Лондон почти через месяц после рождения дочери Лилибет Дианы. Вероятно, что они оставят дочь на бабушку и маму Меган Дорию Рэгланд. Зато 2-летний Арчи отправится вместе с родителями.
Однако пока доподлинно неизвестно, какие решения примут супруги. Инсайдеры также сообщают, что Елизавета II пригласила внуков Гарри и Уильяма на чай в Виндзорский замок. Она вроде бы будет рада увидеть их вместе с женами.
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями: что известно
- 4 июня у супругов родилась девочка – Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Виндзор. О пополнении в семье родители сообщили через два дня. Им была очень важна конфиденциальность. Новорожденная девочка заняла восьмое место в очереди на британский престол, после ее брата Арчи Маунтбеттена-Виндзора.
- Почти все члены королевской семьи поздравили супругов в социальных сетях. С публичным комментарием выступили принц Чарльз и Кейт Миддлтон.
- Елизавета II первой узнала о рождении правнучки. Принц Гарри и Меган присылали ей фотографии Лилибет. Герцоги Кембриджские взамен прислали девочке подарок.
- Имя новорожденной дочери вызвало немало споров в прессе и сети. Некоторые эксперты отмечали, что королева обидится, что ее особое прозвище теперь носит правнучка. Но друг принца Гарри заверил, что он просил у бабушки благословение перед тем, как дать девочке имя. Из-за скандальных статей Меган и Гарри очень возмущены.