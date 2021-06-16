Принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Лондон через месяц после рождения дочери, – СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл 1 июля планируют прибыть в Великобританию. Это связано с открытием памятника принцессе Диане. Несмотря на то, что крошечной доченьке пары будет меньше месяца, Меган не хочет отпускать мужа одного.

1 июля матери принца Гарри принцессе Диане должно было бы исполниться 60 лет. В этот день сыновья Леди Ди должны открыть памятник в ее честь. Сооружение будет размещено на территории Кенсингтонского дворца – нынешней резиденции принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их детей. Раньше там жила принцесса Диана с сыновьями.

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Принц Гарри и Меган прилетят в Британию

По случаю этого события принц Гарри и Меган Маркл планируют вместе прилететь в Лондон. Меган в этот раз не хочет оставлять мужа одного, ведь недавно он дал новое интервью, где обвинил отца и монаршую семью в том, что ему не помогали, когда умерла мама.

Меган Маркл знает, насколько ему трудно было одному присутствовать на похоронах дедушки, и он не хочет снова оказаться там в одиночестве,

– рассказал источник.

Издание пишет, что на похоронах принца Филиппа к принцу Гарри относились недоброжелательно. Тогда это было связано с интервью Гарри и Меган с Опрой Уинфри.

"Тогда большинство родственников холодно отнеслись к Гарри, а некоторые отказались с ним разговаривать и даже смотреть ему в глаза. После похорон стало только хуже, а не лучше. Поэтому вы можете представить, как ему будет там 1 июля", – добавляет инсайдер.

Поездка состоится после родов

Принц Гарри и Меган Маркл полетят в Лондон почти через месяц после рождения дочери Лилибет Дианы. Вероятно, что они оставят дочь на бабушку и маму Меган Дорию Рэгланд. Зато 2-летний Арчи отправится вместе с родителями.

Однако пока доподлинно неизвестно, какие решения примут супруги. Инсайдеры также сообщают, что Елизавета II пригласила внуков Гарри и Уильяма на чай в Виндзорский замок. Она вроде бы будет рада увидеть их вместе с женами.

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