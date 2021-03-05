Из-за болезни герцога Эдинбургского к супругам принцу Гарри и Меган Маркл обратились с просьбой перенести выход интервью с Опрой Уинфри. Однако они отказались сделать это.

Уже совсем скоро выйдет долгожданное интервью с принцем Гарри и Меган Маркл. Несмотря на болезнь дедушки принца Филиппа, супруги не могут перенести выход разговора с Опрой Уинфри.

Стоит знать Принцу Филиппу провели операцию на сердце: герцог остается в больнице

Меган и Гарри не перенесут выход интервью

Откровенное общение королевской четы с Опрой Уинфри на телеэкранах состоится на фоне болезни герцога Эдинбургского. Он только недавно перенес операцию на сердце, поэтому состояние принца Филиппа нестабильно. Из-за того, что мужу королевы Елизаветы в ближайшее время нужен будет покой и отдых, герцогов Сассекских попросили перенести выход интервью.

Источник, близкий к супругам принцу Гарри и Меган Маркл, заявил, что этого не произойдет, а разговор с Уинфри выйдет тогда, когда и планировалось – 7 марта на канале CBS Television Network. Друг пары отметил, что они не могут повлиять на процесс подготовки и выпуска интервью в эфир.

Издание отмечает, что это может ухудшить отношения монаршей семьи с принцем Гарри и Меган Маркл. Даже сейчас между Букингемом и герцогами Сассекскими очень напряженная атмосфера из-за откровенных бесед с журналистами и заявлений работников дворца об издевательствах со стороны Меган Маркл. Также актриса обвинила Кейт Миддлтон и принца Чарльза в том, что они якобы слили ложную информацию о ней в прессу.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри: что ожидать

Первые короткие тизеры, которые публикует телеканал, невероятно интригуют сеть и обещают, что беседа с Опрой Уинфри будет откровенной и острой.

В первом и втором тизере телеведущая спросила Меган Маркл: "ты молчала или тебя заставили молчать?", а затем подчеркнула, что детали интервью шокируют всех зрителей;

Также принц Гарри рассказал, почему он решил переехать в США. Принц признался, что боялся, что с его женой повторится история, как с принцессой Дианой, которая погибла в автокатастрофе из-за преследования журналистов.

В следующем тизере Меган Маркл заявила, что не понимает, как Корона может ожидать, что супруги дальше будут просто молчать. Она добавила, что пара и так уже много потеряла, поэтому сейчас им терять нечего.

Меган Маркл о Букингеме: смотрите тизер онлайн