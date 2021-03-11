Муж Елизаветы II принц Филипп все еще остается в больнице. Недавно он перенес операцию на сердце и будет находится под наблюдением врачей еще несколько дней.

Герцог Эдинбургский уже 23 дня находится в больнице. Его госпитализировали 16 февраля и еще ближайшие несколько дней монарх будет оставаться под наблюдением врачей.

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Когда принц Филипп вернется домой

Муж Ее Величества будет в больнице как минимум до конца этой недели. Сейчас он восстанавливается после операции на сердце, которую провели 3 марта.

Ожидается, что герцог останется в больнице для продолжения лечения в течение нескольких дней,

– говорится в заявлении дворца.

Подробности по самочувствию принца Филиппа королевская семья пока не сообщила.

Болезнь принца Филиппа: