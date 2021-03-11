Принц Филипп остается в больнице: когда муж Елизаветы II вернется домой
Муж Елизаветы II принц Филипп все еще остается в больнице. Недавно он перенес операцию на сердце и будет находится под наблюдением врачей еще несколько дней.
Источник:The Telegraph
Герцог Эдинбургский уже 23 дня находится в больнице. Его госпитализировали 16 февраля и еще ближайшие несколько дней монарх будет оставаться под наблюдением врачей.
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Когда принц Филипп вернется домой
Муж Ее Величества будет в больнице как минимум до конца этой недели. Сейчас он восстанавливается после операции на сердце, которую провели 3 марта.
Ожидается, что герцог останется в больнице для продолжения лечения в течение нескольких дней,
– говорится в заявлении дворца.
Подробности по самочувствию принца Филиппа королевская семья пока не сообщила.
Болезнь принца Филиппа:
- герцога госпитализировали 16 февраля из-за плохого самочувствия;
- принц Филипп не любит лишней суеты, поэтому находиться в больнице ему не понравилось;
- после обследования врачи обнаружили у мужа Елизаветы II инфекцию;
- известно, что его болезнь не связана с коронавирусом, поскольку недавно герцог вакцинировался;
- 1 марта принца перевели в больницу Святого Варфоломея, которая специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях;
- самый молодой принц герцога Эдинбургского отметил, что отцу уже намного лучше.
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