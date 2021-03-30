Горячая британская модель Деми Роуз известна своими жаркими снимками. На этот раз она удивила сеть соблазнительными кадрами в корсете.

Успешная британская модель Деми Роуз знает, как удачно позировать на эротических съемках, чтобы лучше продемонстрировать свои формы многомиллионной аудитории. Она опубликовала новые фото, где засветила роскошное тело.

Горячее Кортни Кардашян позировала в крошечном бикини на снегу: откровенные фото

Эротические фото Деми Роуз

Сексапильная британка предстала перед камерой на светлом фоне, что придало кадрам нежности. Она позировала в белых трусиках, а также в корсете в тон, который надела на голое тело. Такой наряд подчеркнул хрупкую талию Деми Роуз и ее пышную грудь.

В корсет модель вставила много цветов, которыми прикрыла грудь. Такая деталь добавила кадрам нежности, но и особой перчинки. Деми Роуз собрала волосы сзади и заплела их в косы, выпустив несколько прядей вперед. На лице она сделала роскошный макияж, который завершил сексуальный аутфит. Она подчеркнула веки персиковыми тенями, а губы накрасила нюдовой помадой.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Другие горячие фото Деми Роуз