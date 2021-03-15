Знаменитая британская модель Деми Роуз продолжает будоражить сеть своими откровенными фото. На днях звезда поделилась кадрами, где появилась в полупрозрачном платье и показала огромную грудь.

Сексапильная британская модель Деми Роуз продолжает щеголять роскошными формами перед 16-миллионной аудиторией. На этот раз звезда снова опубликовала серию горячих кадров и завела сеть.

Жарко Деми Роуз выпятила пышную грудь в светлом платье: фото нового образа модели

Деми Роуз в прозрачном платье

Обольстительная британка предстала перед объективом на светлом фоне. Для новой горячей фотосъемки она выбрала полупрозрачное платье с ярким принтом, сквозь которое было видно нижнее белье Роуз и ее пышные ягодицы. Откровенное декольте и вырез акцентировали внимание на огромной груди, а соблазнительная поза добавила фотографиям особой перчинки.

Деми Роуз решила дополнить пикантный аутфит только кольцом с жемчужиной, выбрав лаконичный стиль. Она распустила чрезвычайно длинные волосы и вложила их пышными волнами. Такая прическа сделала образ нежным, несмотря на соблазнительность.

На лице модель сделала фирменный макияж, который и завершил сексуальный look британки. Она подчеркнула щеки румянами, а глаза – длинными стрелками. Также Деми Роуз накрасила губы розовой глянцевой помадой.



Деми Роуз / Фото с инстаграма Деми Роуз



Деми Роуз / Фото с инстаграма Деми Роуз

Горячие образы Деми Роуз