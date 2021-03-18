Пышногрудая Деми Роуз показала обнаженное тело: горячее фото 18+
Знаменитая британская модель Деми Роуз постоянно будоражит сеть провокационными кадрами. На новом фото она показала обнаженное тело, на которое надела белую рубашку.
Источник:инстаграм Деми Роуз
Одна из самых откровенных моделей современности не прекращает демонстрировать свои пышные формы более 16-миллионной аудитории пользователей сети инстаграм. На днях Деми обнародовала дерзкий снимок.
Горячее Сексапильная Деми Роуз показала огромную грудь в ярком купальнике: жаркие кадры
Сексуальное фото Деми Роуз
Звезда продолжает хвастаться кадрами из солнечного испанского острова Ибица. На последнем фото, которое Роуз распространила в сети, она предстала перед камерой на балконе на фоне красивой природы.
Деми надела на полностью обнаженное тело белую рубашку, которую не застегивала. Такой наряд едва прикрыл интимные зоны груди и ягодицы.
Длинные роскошные волосы красавица-брюнетка собрала в хвост и завязала белой лентой. Роуз отвернулась лицом от камеры, акцентируя внимание на аппетитных обнаженных формах.
Горячие кадры мировых знаменитостей:
- Эшли Грэм показала фигуру в белье в душевой кабине;
- Кортни Кардашян засветила пышную грудь в топе;
- Кайли Дженнер похвасталась соблазнительными формами в крохотном белье.
Поделиться новостью