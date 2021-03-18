Знаменитая британская модель Деми Роуз постоянно будоражит сеть провокационными кадрами. На новом фото она показала обнаженное тело, на которое надела белую рубашку.

Одна из самых откровенных моделей современности не прекращает демонстрировать свои пышные формы более 16-миллионной аудитории пользователей сети инстаграм. На днях Деми обнародовала дерзкий снимок.

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Сексуальное фото Деми Роуз

Звезда продолжает хвастаться кадрами из солнечного испанского острова Ибица. На последнем фото, которое Роуз распространила в сети, она предстала перед камерой на балконе на фоне красивой природы.

Деми надела на полностью обнаженное тело белую рубашку, которую не застегивала. Такой наряд едва прикрыл интимные зоны груди и ягодицы.

Длинные роскошные волосы красавица-брюнетка собрала в хвост и завязала белой лентой. Роуз отвернулась лицом от камеры, акцентируя внимание на аппетитных обнаженных формах.

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