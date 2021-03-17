25-летняя горячая британка снова взбудоражила воображение фанатов. Деми Роуз позировала на камеру в откровенном купальнике, который едва прикрыл ее огромную грудь.

За аккаунтом Деми Роуз в инстаграме следят свыше 16 миллионов пользователей сети. Они с нетерпением ждут новых соблазнительных публикаций знаменитости. Чуть ли не ежедневно модель показывает свое обнаженное тело огромной аудитории.

Жарко Обольстительная Деми Роуз засветила большую грудь в нежном платье: горячие кадры

Народная любимица продолжает отдыхать на испанском курорте Ибица. Там она устраивает фотосессии в откровенных купальниках и заводит сеть эротическими фотографиями.

Сексуальные фотографии Деми Роуз

На днях Деми предстала перед камерой возле дерева в ярком купальнике с тропическим принтом. Он состоял из бюстгальтера, едва прикрывавшего пышную грудь, и трусиков, обнаживших аппетитные ягодицы. Также модель надела парео в тон бикини, что придало ее образу нежности.

Волосы красавица-брюнетка уложила в локоны и убрала назад, оставив лишь несколько прядей, которые спадали на лицо. Звезда дополнила безупречный образ фирменным макияжем с нюдовым блеском на губах.

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Горячие фото Деми Роуз: