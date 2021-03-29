Светская львица Кортни Кардашян отдыхает в горах в штате Колорадо. На фоне заснеженных пейзажей звезда сфотографировалась в крошечном бикини, похваставшись роскошным телом.

За жизнью Кортни Кардашян следит более 100 миллионов пользователей инстаграма. Все чаще блогер привлекает внимание публики откровенными фото. На последних из них она позировала в купальнике, правда, выбрала для такой жаркой съемки не совсем подходящую локацию.

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Фото Кортни Кардашян в бикини на снегу

На фоне заснеженных гор штата Колорадо светская львица предстала в серебряном бикини на завязках. В крошечном бюстгальтере она едва удержала пышную грудь, а трусики позволили засветить упругие ягодицы и подкачанные ножки.



Кортни Кардашян в бикини / Фото Instagram / @kourtneykardash

Кортни Кардашян довершила откровенный летний образ сверкающим белоснежным пуховиком, который накинула на обнаженное тело, массивными сапогами и шляпой. Длинные волосы она оставила распущенными и красовалась в кадре без макияжа. Модель с выгодных ракурсов показала все прелести своей роскошной фигуры и очаровала 2-миллионную аудиторию.



Кортни Кардашян в бикини / Фото Instagram / @kourtneykardash