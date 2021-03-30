Гаряча британська модель Демі Роуз відома своїми спекотними знімками. Цього разу вона захопила мережу спокусливими кадрами у корсеті.

Успішна британська модель Демі Роуз знає, як вдало позувати на еротичних зйомках, щоб найкраще продемонструвати свої форми багатомільйонній аудиторії. Вона опублікувала нові фото, де засвітила розкішне тіло.

Гаряче Кортні Кардашян позувала в крихітному бікіні на снігу: відверті фото

Еротичні фото Демі Роуз

Сексапільна британка постала перед камерою на світлому тлі, що додало кадрам ніжності. Вона позувала у білосніжних трусиках, а також корсеті в тон, який одягнула на оголене тіло. Таке вбрання підкреслило тендітну талію Демі Роуз та її пишні груди.

У корсет модель вставила багато квітів, якими прикрила бюст. Така деталь додала кадрам ніжності, але й особливої перчинки. Демі Роуз зібрала волосся ззаду та заплела його в коси, випустивши кілька пасем наперед. На обличчі вона зробила розкішний макіяж, що довершив сексапільний аутфіт. Вона підкреслила повіки персиковими тінями, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Інші гарячі фото Демі Роуз