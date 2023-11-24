Названному сыну Мирошниченко сделали операцию: как себя чувствует Марсель

Звездные супруги Мирошниченко поделились, что сегодня, 24 ноября, их сыну Марселю сделали операцию. Уже известно, что все прошло успешно.

Утром в своем инстаграмме Инна опубликовала фотографии сына и мужа в одной из детских больниц Киева. В то же время неизвестно, какое хирургическое вмешательство провели Марселю.

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Названному сыну Мирошниченко сделали операцию

Инна опубликовала фото с Марселем в палате и попросила читателей поддерживать ее сына. Она очень хотела, чтобы хирургическое вмешательство успешно прошло.

Этот день настал! Держите кулачки за Марса, чтобы операция прошла легко и быстро.

– поделилась женщина.



Инна и сын Марсель / Фото с инстаграмма женщины

Инна с Тимуром пытались развлекать Марселя в предоперационной палате. Сначала настроение у ребенка было хорошее. Впоследствии юристка написала, что ее сын последний раз употреблял пищу еще вчера вечером. Женщина тоже не ела с того времени, чтобы поддержать ребенка.

Поначалу все было спокойно. Потом не очень. Марсель в последний раз ел и пил еще в семь вечера,

– сказала она.



Сын Марсель / Фото из инстаграмма Инны Мирошниченко

Впоследствии Инна отметила в своем блоге, что операция проходит хорошо. В этот момент Тимур принес жене поесть.

У нас все ок. Я жду. Есть возможность поесть, пока Марсель на операции. Я не пила и не ела вместе с ним. И после операции тоже не буду,

– добавила звездная мама.



Тимур принес еду для Инны / Фото из инстаграмма женщины

После операции юрист опубликовала сообщение, в котором отметила, что ее сын пришел в себя и все прошло хорошо. Она призналась, что расплакалась, когда сына оперировали.

Первая прошла удачно. Я вообще не волновалась. Хейтеры скажут: "Ибо усыновленный". А я скажу: "Ибо понимаю, что это шаги к полноценной жизни нашего сына. И что, наконец, он пройдет это не сам". Расплакалась только раз. От силы духа других мам,

– добавила Инна.

Что известно о названном сыне Мирошниченко