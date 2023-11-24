Названному сыну Мирошниченко сделали операцию: как себя чувствует Марсель
Источник:Инна Мирошниченко
Звездные супруги Мирошниченко поделились, что сегодня, 24 ноября, их сыну Марселю сделали операцию. Уже известно, что все прошло успешно.
Утром в своем инстаграмме Инна опубликовала фотографии сына и мужа в одной из детских больниц Киева. В то же время неизвестно, какое хирургическое вмешательство провели Марселю.
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Названному сыну Мирошниченко сделали операцию
Инна опубликовала фото с Марселем в палате и попросила читателей поддерживать ее сына. Она очень хотела, чтобы хирургическое вмешательство успешно прошло.
Этот день настал! Держите кулачки за Марса, чтобы операция прошла легко и быстро.
– поделилась женщина.
Инна и сын Марсель / Фото с инстаграмма женщины
Инна с Тимуром пытались развлекать Марселя в предоперационной палате. Сначала настроение у ребенка было хорошее. Впоследствии юристка написала, что ее сын последний раз употреблял пищу еще вчера вечером. Женщина тоже не ела с того времени, чтобы поддержать ребенка.
Поначалу все было спокойно. Потом не очень. Марсель в последний раз ел и пил еще в семь вечера,
– сказала она.
Сын Марсель / Фото из инстаграмма Инны Мирошниченко
Впоследствии Инна отметила в своем блоге, что операция проходит хорошо. В этот момент Тимур принес жене поесть.
У нас все ок. Я жду. Есть возможность поесть, пока Марсель на операции. Я не пила и не ела вместе с ним. И после операции тоже не буду,
– добавила звездная мама.
Тимур принес еду для Инны / Фото из инстаграмма женщины
После операции юрист опубликовала сообщение, в котором отметила, что ее сын пришел в себя и все прошло хорошо. Она призналась, что расплакалась, когда сына оперировали.
Первая прошла удачно. Я вообще не волновалась. Хейтеры скажут: "Ибо усыновленный". А я скажу: "Ибо понимаю, что это шаги к полноценной жизни нашего сына. И что, наконец, он пройдет это не сам". Расплакалась только раз. От силы духа других мам,
– добавила Инна.
Что известно о названном сыне Мирошниченко
- В июле звездные супруги усыновили ребенка. Мальчика зовут Марсель и ему 2 года. Этому предшествовали длинные бюрократические процедуры, поскольку, по словам пары, в Украине сейчас сложно устроена система усыновления.
- Позже стало известно, что мальчик до сих пор носит одежду 9-месячных детей и имеет недостатки психологического развития. Мирошниченки рассказывали, что сын родился очень рано и весил всего 1,4 килограмма. По словам родителей, он потратил много сил, чтобы выжить.
- Впоследствии Инна написала, что сейчас они посещают разных врачей для того, чтобы решить некоторые проблемы со здоровьем сына, которые он получил за время пребывания в детдоме. Еще тогда женщина сообщала, что без операции Марселю не обойтись.
- Недавно звездная мама рассказывала, что после рождения врачи поставили Марселю диагноз – гастрошизис, то есть отсутствие брюшной стенки. Также оказалось, что у названного другая форма грудной клетки. Еще некоторые проблемы могут появиться впоследствии.