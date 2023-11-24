Зранку у своєму інстаграмі Інна опублікувала світлини сина та чоловіка в одній з дитячих лікарень Києва. Водночас невідомо, яке саме хірургічне втручання провели Марселю.
Інтригує Дуже багато, – Тімур Мірошниченко назвав суму, яку витрачає на трьох дітей
Названому сину Мірошниченків зробили операцію
Інна опублікувала фото з Марселем в палаті й попросила читачів, щоб підтримували її сина. Вона дуже хотіла, щоб хірургічне втручання пройшло успішно.
Цей день настав! Тримайте кулачки за Марса, щоб операція минула легко й швидко,
– поділилась жінка.
Інна та син Марсель / Фото з інстаграму жінки
Інна з Тімуром намагалися розважати Марселя в передопераційній палаті. Спершу настрій у дитини був хороший. Згодом юристка написала, що її син востаннє вживав їжу ще вчора ввечері. Жінка теж не їла з того часу, щоб підтримати дитину.
Спочатку все було спокійно. Потім не дуже. Марсель востаннє їв і пив ще о сьомій вечора,
– сказала вона.
Син Марсель / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко
Згодом Інна зазначила у своєму блозі, що операція проходить добре. У цей момент Тімур приніс дружині поїсти.
У нас все ок. Я чекаю. Маю можливість поїсти, поки Марсель на операції. Я не пила і не їла разом з ним. І після операції теж не буду,
– додала зіркова мама.
Тімур приніс їжу для Інни / Фото з інстаграму жінки
Після операції юристка опублікувала допис, у якому зазначила, що її син прийшов до тями та все пройшло добре. Вона зізналась, що розплакалась під час того, як сина оперували.
Перша пройшла успішно. Я взагалі не хвилювалася. Хейтери скажуть: "Бо усиновлений". А я скажу: "Бо розумію, що це кроки до повноцінного життя нашого сина. І що нарешті він пройде це не сам". Розплакалась лише раз. Від сили духу інших мам,
– додала Інна.
Що відомо про названого сина Мірошниченків
- У липні зіркове подружжя всиновило дитину. Хлопчика звати Марсель та йому 2 роки. Цьому передували довгі бюрократичні процедури, оскільки, за словами пари, в Україні зараз складно влаштована система всиновлення.
- Пізніше стало відомо, що хлопчик досі носить одяг 9-місячних дітей та має вади психологічного розвитку. Мірошниченки розповідали, що син народився дуже рано й важив лише 1,4 кілограма. За словами батьків, він витратив багато сил, аби вижити.
- Згодом Інна написала, що зараз вони відвідують різних лікарів для того, щоб розв'язати деякі проблеми зі здоров'ям сина, які він отримав за час перебування у дитбудинку. Ще тоді жінка повідомляла, що без операції Марселю не обійтися.
- Нещодавно зіркова мама розповідала, що після народження лікарі поставили Марселю діагноз – гастрошизис, тобто, відсутність черевної стінки. Також виявилось, що у названого інша форма грудної клітки. Ще деякі проблеми можуть з'явитися згодом.