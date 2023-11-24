Зранку у своєму інстаграмі Інна опублікувала світлини сина та чоловіка в одній з дитячих лікарень Києва. Водночас невідомо, яке саме хірургічне втручання провели Марселю.

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Названому сину Мірошниченків зробили операцію

Інна опублікувала фото з Марселем в палаті й попросила читачів, щоб підтримували її сина. Вона дуже хотіла, щоб хірургічне втручання пройшло успішно.

Цей день настав! Тримайте кулачки за Марса, щоб операція минула легко й швидко,

– поділилась жінка.



Інна та син Марсель / Фото з інстаграму жінки

Інна з Тімуром намагалися розважати Марселя в передопераційній палаті. Спершу настрій у дитини був хороший. Згодом юристка написала, що її син востаннє вживав їжу ще вчора ввечері. Жінка теж не їла з того часу, щоб підтримати дитину.

Спочатку все було спокійно. Потім не дуже. Марсель востаннє їв і пив ще о сьомій вечора,

– сказала вона.



Син Марсель / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко

Згодом Інна зазначила у своєму блозі, що операція проходить добре. У цей момент Тімур приніс дружині поїсти.

У нас все ок. Я чекаю. Маю можливість поїсти, поки Марсель на операції. Я не пила і не їла разом з ним. І після операції теж не буду,

– додала зіркова мама.



Тімур приніс їжу для Інни / Фото з інстаграму жінки

Після операції юристка опублікувала допис, у якому зазначила, що її син прийшов до тями та все пройшло добре. Вона зізналась, що розплакалась під час того, як сина оперували.

Перша пройшла успішно. Я взагалі не хвилювалася. Хейтери скажуть: "Бо усиновлений". А я скажу: "Бо розумію, що це кроки до повноцінного життя нашого сина. І що нарешті він пройде це не сам". Розплакалась лише раз. Від сили духу інших мам,

– додала Інна.

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