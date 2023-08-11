Сейчас звездные родители вместе с Марселем посещают разных врачей. Об этом рассказала супруга ведущего Инна.
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Тимур и Инна пытаются решить некоторые проблемы со здоровьем сына, которые он получил за время пребывания в детдоме.
Так, утром Инна с Марселем провела онлайн-разговор с педиатром-аллергологом, а вечером встречалась с консультантом по детскому питанию. Параллельно с этим мальчик посещает и других специалистов.
Я верю в то, что любовь и минимальное вмешательство, доверие и время сделают из "сложного ребенка" абсолютно здорового мальчика. Я молюсь о его здоровье каждый день. Но без операции не обойтись,
– написала Инна.
Инна Мирошниченко рассказала об операции сына / Скриншот
Инна добавила, что большинство врачей не понимают особенностей усыновленных детей, а потому "примеряют" на них нормы тех малышей, которые не были в детдоме. Однако необходимо осознавать разницу между такими детьми.
У названого сына Мирошниченко проблемы со здоровьем: коротко
- Ранее Тимур и Инна Мирошниченко рассказывали, что у них малыша много диагнозов. В частности, есть определенное отставание в развитии, он пережил очень тяжелую операцию.
- Известно, что мальчик появился на свет в Житомирской области. Он родился недоношенным, а его вес был критически мал – всего 1,4 кило. Биологические родители отказались от Марселя еще в роддоме.
- "На следующий день после рождения ему провели операцию, потому что некоторые органы были неразвиты настолько, что это было несовместимо с жизнью. После этого его перевели в интенсивную терапию на 4 месяца», – говорил Тимур.
- В настоящее время размер одежды 2-летнего мальчика соответствует размеру 9-месячного ребенка. Кроме этого, есть физические изъяны – грудная клетка искривлена, травмы головного мозга, грыжа, определенные проблемы с глазами. Также есть недостатки психологического развития.