Шоумен отметил, что средств нужно много. В то же время, мысль, чтобы денег на все хватало, вдохновляет его на постоянное движение.

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Тимур Мирошниченко раскрыл сумму на содержание детей

В разговоре со Славой Деминым телеведущий рассказал, что значительная часть средств тратится на частный детский сад для детей и зарплаты двум няням. По его словам, нужно минимум 5 тысяч долларов.

Наши дети ходят в частный садик. Марсель пока не ходит, мы должны оплачивать услуги нянь. С одной стороны, детский сад, няни – это плюс детям, это социализация. А с другой стороны, ты покупаешь это время себе. Для того чтобы зарабатывать,

– поделился шоумен.

Мирошниченко отметил, что основной доход ему приносит не работа на телевидении, а различные мероприятия.

Телевидение всегда в суммарном заработке давало мне 10-15 процентов от основной суммы. Я зарабатываю на событиях, ивентах, озвучках. Есть много разных нитей, где ты задействован. Мне кажется, я всегда найду, чем заниматься,

– рассказал Тимур.

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