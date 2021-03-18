Я тр * хну вашу маму, – представитель Грузии на Евровидении-2021 срезко обратился к хейтерам
Грузинский исполнитель Торнике Кипиани, который в 2020 году должен был представлять Грузию на Евровидении, в этом году тоже поедет на конкурс, впрочем, с новой песней. Похоже, она понравилась не всем, ведь артист оставил гневное обращение к хейтерам и назвал Евровидение "дерьмо-шоу".
Источник:фейсбук Торнике Кипиани
Скандальную публикацию Торнике Кипиани оставил в своем профиле, на которую негативно отреагировали пользователи фейсбука. 16 марта он написал, что презентует новую песню под названием You и ему грустно, что для продвижения песни ему надо использовать "дерьмо-шоу Евровидение".
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Очень печально, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это дерьмо-шоу Евровидения для продвижения песни. Я оставлю это здесь, и ваше право смотреть музыкальный клип или нет, но если кто-то скажет что-то негативное о вступлении – я тр*хну вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне,
– написал Кипиани в заметке.
Реакция пользователей Сети
Такая публикация вызвала немалый резонанс в сети – большинство осудили слова артиста:
- "Артист представляет всю страну и таким тоном говорит. Обидно, быдло!"
- "Песня очень красивая!!! И очень печально, что это песенный конкурс, и вам на самом деле нужно сыграть его в политическом контексте."
- "Если ты не можешь критиковать, чего ты хочешь на сцене?"
- "Как вы думаете, он просто имел в виду, что это позор, что он должен представить эту красивую песню в формате конкурса? Не думаю, что он ненавидит Евровидение."
- "Позор страны и Евровидения!"
- "Торнике, я желаю тебе стойкости против этой толпы. Один шаг – и тебя вышвырнут, как совершенно незнакомого человека."
Опровержение заявления от Торнике
Почему Кипиани так резко высказался по поводу новой песни и в целом Евровидения – непонятно, но впоследствии он написал на своей странице в фейсбуке, что на самом деле любит Евровидение, а и публикация якобы предназначалась для его хейтеров.
Ты знаешь, я люблю тебя. Тот пост был для хейтеров. Эй, хейтеры, тра**ю вас в уши,
– добавил певец.
Стоит напомнить, что в прошлом году представитель Грузии готовил на Евровидение-2020 песню Take Me As I Am, но из-за изменения правил, ему, как и всем остальным исполнителям, пришлось подготовить новую композицию. Сейчас Грузия, по букмекерским прогнозам, займет на конкурсе 33 место из 40.
Торнике Кипиани – You: смотреть видео онлайн
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