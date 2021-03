Грузинский исполнитель Торнике Кипиани, который в 2020 году должен был представлять Грузию на Евровидении, в этом году тоже поедет на конкурс, впрочем, с новой песней. Похоже, она понравилась не всем, ведь артист оставил гневное обращение к хейтерам и назвал Евровидение "дерьмо-шоу".

Скандальную публикацию Торнике Кипиани оставил в своем профиле, на которую негативно отреагировали пользователи фейсбука. 16 марта он написал, что презентует новую песню под названием You и ему грустно, что для продвижения песни ему надо использовать "дерьмо-шоу Евровидение".

Очень печально, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это дерьмо-шоу Евровидения для продвижения песни. Я оставлю это здесь, и ваше право смотреть музыкальный клип или нет, но если кто-то скажет что-то негативное о вступлении – я тр*хну вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне,

– написал Кипиани в заметке.

Реакция пользователей Сети

Такая публикация вызвала немалый резонанс в сети – большинство осудили слова артиста:

"Артист представляет всю страну и таким тоном говорит. Обидно, быдло!"

"Песня очень красивая!!! И очень печально, что это песенный конкурс, и вам на самом деле нужно сыграть его в политическом контексте."

"Если ты не можешь критиковать, чего ты хочешь на сцене?"

"Как вы думаете, он просто имел в виду, что это позор, что он должен представить эту красивую песню в формате конкурса? Не думаю, что он ненавидит Евровидение."

"Позор страны и Евровидения!"

"Торнике, я желаю тебе стойкости против этой толпы. Один шаг – и тебя вышвырнут, как совершенно незнакомого человека."

Опровержение заявления от Торнике

Почему Кипиани так резко высказался по поводу новой песни и в целом Евровидения – непонятно, но впоследствии он написал на своей странице в фейсбуке, что на самом деле любит Евровидение, а и публикация якобы предназначалась для его хейтеров.

Ты знаешь, я люблю тебя. Тот пост был для хейтеров. Эй, хейтеры, тра**ю вас в уши,

– добавил певец.

Стоит напомнить, что в прошлом году представитель Грузии готовил на Евровидение-2020 песню Take Me As I Am, но из-за изменения правил, ему, как и всем остальным исполнителям, пришлось подготовить новую композицию. Сейчас Грузия, по букмекерским прогнозам, займет на конкурсе 33 место из 40.

Торнике Кипиани – You: смотреть видео онлайн