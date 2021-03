Грузинський виконавець Торніке Кіпіані, який у 2020 році повинен був представляти Грузію на Євробаченні, цьогоріч теж поїде на конкурс, втім, з новою піснею. Схоже, вона сподобалась не всім, адже артист залишив гнівне звернення до хейтерів та назвав Євробачення "лайно-шоу".

Скандальну публікацію Торніке Кіпіані залишив у своєму профілі, на яку негативно відреагували користувачі фейсбуку. 16 березня він написав, що презентує нову пісню під назвою You і йому сумно, що для просування пісні йому треба використовувати "лайно-шоу Євробачення".

Цікаво Прогнози букмекерів на Євробачення-2021: яка країна отримає перемогу

Дуже сумно, що існує така реальність, коли нам доводиться використовувати це лайно-шоу Євробачення для просування пісні. Я залишу це тут, і ваше право дивитися музичний кліп чи ні, але якщо хто скаже щось негативне про вступ – я тр*хну вашу маму. Спасибі всім, хто на моєму боці,

– написав Кіпіані у дописі.

Реакція користувачів мережі

Така публікація спричинила чималий резонанс у мережі – більшість засудили слова артиста:

"Артист представляє всю країну і таким тоном говорить. Прикро, бидло!"

"Пісня дуже красива!!! І дуже сумно, що це пісенний конкурс, і вам насправді потрібно зіграти його в політичному контексті."

"Якщо ти не можеш критикувати, чого ти хочеш на сцені?"

"Як ви думаєте, він просто мав на увазі, що це ганьба, що він повинен представити цю красиву пісню в форматі конкурсу? Не думаю, що він ненавидить Євробачення."

"Ганьба країни і Євробачення!"

"Торніке, я бажаю тобі стійкості проти цього натовпу. Один крок – і тебе викинуть, як абсолютно незнайому людину."

Спростування заяви від Торніке

Чому Кіпіані так різко висловився щодо нової пісні та загалом Євробачення – незрозуміло, але згодом він написав на своїй сторінці у фейсбуці, що насправді любить Євробачення, а та публікація нібито призначалася для його хейтерів.

Євробачення, ти знаєш, я люблю тебе. Той пост був для хейтерів. Гей, хейтери, тра**ю вас у вуха,

– додав співак.

Варто нагадати, що минулого року представник Грузії готував на Євробачення-2020 пісню Take Me As I Am, але через зміну правил, йому, як і всім іншим виконавцям, довелось підготувати нову композицію. Наразі Грузія, за букмекерськими прогнозами, займе на конкурсі 33 місце із 40.

Торніке Кіпіані – You: дивитись відео онлайн