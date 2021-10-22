Практически доживали, – Виктория Смеюха о последнем годе существования "НеАнгелов"

Экс-солистка "НеАнгелов" Виктория Смеюха дала откровенное интервью, где рассказала о коллективе. Певица призналась, что была шокирована распадом группы, но об этом решении не жалеет.

Новость о распаде украинской русскоязычной группы "НеАнгелы" была неожиданностью не только для ее фанатов, но и для солисток – Славы Каминской и Виктории Смеюхи. В то же время девушки понимали, что все так и должно было закончиться.

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Виктория Смеюха о последнем годе группы "НеАнгелы"

Певица призналась, что и сама была удивлена распадом коллектива. Однако, по ее мнению, все произошедшее – не зря.

Я принимаю с благодарностью все, что происходит в этой жизни, и что мы к этому пришли. Я была напугана, это была вся моя жизнь, и в какой-то момент она оборвалась. Мы практически доживали последний год, все было зыбко, во всем были какие-то "но". Я очень расстроилась, и мне нужно было прощаться с обычной жизнью, обыденной,

– вспомнила звезда.

Виктория Смеюха рассказала, что группа продолжает концертную деятельность. Солистки выступают на корпоративах и других мероприятиях. Но артистка подчеркнула, что дуэт все равно когда-то окончательно прекратит существование.

"Мы ездим по корпоративам. У нас все плавно происходит и вовремя – как случилось с коллективом, так произойдет с концертами. Есть даже больше спрос, чем раньше. Некий феномен. Слишком много мы дали людям, чтобы взять, и так резко по щелчку уйти", – подчеркнула она.

Интервью Виктории Смеюхи: смотрите видео онлайн



Распад "НеАнгелов": коротко