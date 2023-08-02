Моральная слабость, – Позитив признался, удалось ли ему побороть алкоголизм

Украинский певец Позитив долгое время страдал от алкогольной зависимости. Он ранее заявлял, что работает над собой. Теперь же признался, удалось ли ему полностью убрать алкоголь из своей жизни.

По словам артиста, спиртное помогало ему закрыться от себя и мира. Так он хотел решить свои проблемы. Впрочем, наконец-то понял, что это не помогает. Потом даже заявил, что считает себя бывшим алкоголиком.

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Позитив рассказал об алкогольной зависимости

Артист признался, что сдавал генетические анализы. Специалисты заверили его, что тяга к спиртному не наследственная, ему просто это нравится.

Это нравственная слабость. Таким образом, ты пытаешься закрыться от себя и от мира. Я раньше думал, что это для того, чтобы поговорить с собой, но это не так. Ты наоборот делаешь себе хуже, потому что в таком состоянии ты не находишь свои проблемы, а еще больше углубляешься в них,

– сказал Алексей.

"Я бы не сказал, что точно отказался от этого. Но я уже знаю, как себя контролировать", – добавил певец.

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