По словам артиста, спиртное помогало ему закрыться от себя и мира. Так он хотел решить свои проблемы. Впрочем, наконец-то понял, что это не помогает. Потом даже заявил, что считает себя бывшим алкоголиком.

Вас также может заинтересовать Я боюсь, – Позитив признался, готов ли воевать на фронте и заявил, что покинул группу MOЗGI

Позитив рассказал об алкогольной зависимости

Артист признался, что сдавал генетические анализы. Специалисты заверили его, что тяга к спиртному не наследственная, ему просто это нравится.

Это нравственная слабость. Таким образом, ты пытаешься закрыться от себя и от мира. Я раньше думал, что это для того, чтобы поговорить с собой, но это не так. Ты наоборот делаешь себе хуже, потому что в таком состоянии ты не находишь свои проблемы, а еще больше углубляешься в них,

– сказал Алексей.

"Я бы не сказал, что точно отказался от этого. Но я уже знаю, как себя контролировать", – добавил певец.

Полное интервью с Позитивом: смотрите видео онлайн

Другие знаменитости также комментировали проблемы с алкоголем