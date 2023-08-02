По словам артиста, спиртное помогало ему закрыться от себя и мира. Так он хотел решить свои проблемы. Впрочем, наконец-то понял, что это не помогает. Потом даже заявил, что считает себя бывшим алкоголиком.
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Позитив рассказал об алкогольной зависимости
Артист признался, что сдавал генетические анализы. Специалисты заверили его, что тяга к спиртному не наследственная, ему просто это нравится.
Это нравственная слабость. Таким образом, ты пытаешься закрыться от себя и от мира. Я раньше думал, что это для того, чтобы поговорить с собой, но это не так. Ты наоборот делаешь себе хуже, потому что в таком состоянии ты не находишь свои проблемы, а еще больше углубляешься в них,
– сказал Алексей.
"Я бы не сказал, что точно отказался от этого. Но я уже знаю, как себя контролировать", – добавил певец.
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Другие знаменитости также комментировали проблемы с алкоголем
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- Певица Настя Каменских до полномасштабной войны выпивала редко и мало, однако последний год употребляла как никогда много. Пока она почти не пьет алкоголь, потому что хочет проживать все моменты здесь и сейчас, а не забывать.
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- Арсен Мирзоян признался, что страдал от кризиса среднего возраста около 3 лет. В процессе не обходилось без алкоголя, но спиртное почти не помогало.