Олег Винник, который впервые озвучил имя жены, решил наконец прокомментировать слухи о зависимости Ведь неоднократно в сети говорили, что у певца проблемы с алкоголем.
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Певец об употреблении алкоголя
Винник позволял себе выпивать спиртное, но никогда не страдал от алкогольной зависимости.
Я никогда не скажу, что не выпиваю. Я выпивал, столько, сколько мне было нужно. Никогда не был бух,
– откровенно сказал артист.
Как сообщил исполнитель, он отказался от алкоголя из-за состояния здоровья. К тому же не пьет его уже продолжительный период.
"Хотя очень люблю пиво", – добавил Винник.
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Алкоголь и наркотики в жизни звезд
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- Настя Каменских, которая до полномасштабной войны выпивала редко и мало, призналась, что последний год употребляла как никогда многое. Как выяснилось, она пила много алкоголя, чтобы забыться. Однако теперь певица почти не пьет алкоголь, потому что хочет проживать все моменты здесь и сейчас.
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