Ранее Алексей Завгородний рассказал, что был в военкомате и получил военный билет. Тогда он говорил, мол, его не пугает перспектива пополнить ряды ВСУ.

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Готов ли Позитив воевать

Теперь Позитив в новом интервью откровенно ответил, боится ли защищать Родину на передовой. Он не стал скрывать, что и ему страшно.

Это наша миссия – защищать наш дом, землю. Всем страшно. А кому не страшно? Я боюсь оставить своих родных. Я был в серой зоне,

– высказался музыкант.

По словам артиста, за последние месяцы круг его друзей сильно изменился.

"Кто-то отсеялся, но в положительную сторону (изменился – 24 Канал) точно. С Даниэлем Салемом общаюсь. Что касается Потапа, я не чувствую никакой разницы между тем общением, когда он приезжал и сейчас. Мы на связи", – отметил Алексей.

На вопрос, считает ли он Потапа своим близким другом, позитив ответил: "Не могу на этот вопрос правильно ответить, потому что я в этом до сих пор разбираюсь".

Позитив покинул группу MOZGI

Артист рассказал, что он больше не в составе группы MOЗGI.

Я ушел из лейбла и уже не отношусь к группе MOЗGI. Я сейчас сольный исполнитель Позитив. Никакого отношения к этой группе не имею сейчас. Не знаю, что с ней,

– признался Алексей.

Смотрите интервью с Позитивом: видео

Кстати, недавно продюсер Ирина Горова сообщила, что лейбл MOЗGI Entertainment сменил название – теперь он Pomitni. Лэйбл также частично обновил состав артистов. С компанией работают следующие исполнители: DOROFEEVA, Otoy, Анна Тринчер, "Love, Mary", NAZVA, Dima PROKOPOV.