Украинский артист поделился, что неоднократно обсуждал тему развода со своей бывшей женой и как это подать миру. Поэтому вдвоем согласовали то, что об их расставании Анна объявит в одном из выпусков шоу Насти Каменских "Девочки рулят".
К слову Официально: Позитив из "Время и Стекло" развелся с женой
"Она меня конечно же предупредила, в том, что "я собираюсь это сделать вот так". Я не совсем сторонник хайпа и таких вещей. Это действительно был очень милый выпуск и мне он очень понравился. Аня мне рассказала, о чем она будет говорить. Мне не стоило что-то добавлять, потому что она все сказала правильно. Это наше общее мнение такое", – прокомментировал Позитив.
Мужчина также рассказал, что даже после завершения брака им пришлось сохранить теплые отношения. Они продолжают общаться и поддерживать связь, поскольку имеют много общих друзей. В частности, Настю Каменских, которая является женой "шефа" Позитива – Потапа, а также подругой Анны Завгородней.
Есть ли у Позитива новый роман?
В разговоре с журналистами исполнитель добавил, что сейчас холостякует.
- Ранее Алексея Завгороднего подозревали в романе с Мишель Андраде, с которой мужчина стал ведущим одного выпуска шоу "Орел и Решка", а также снялся в романтическом клипе.
- Впоследствии его увидели в не менее провокационном видео с Анной Тринчер.
- Вместе с Аней позитив находился в отношениях 13 лет, а был женат – около 9.