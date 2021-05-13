Украинский артист поделился, что неоднократно обсуждал тему развода со своей бывшей женой и как это подать миру. Поэтому вдвоем согласовали то, что об их расставании Анна объявит в одном из выпусков шоу Насти Каменских "Девочки рулят".

К слову Официально: Позитив из "Время и Стекло" развелся с женой

"Она меня конечно же предупредила, в том, что "я собираюсь это сделать вот так". Я не совсем сторонник хайпа и таких вещей. Это действительно был очень милый выпуск и мне он очень понравился. Аня мне рассказала, о чем она будет говорить. Мне не стоило что-то добавлять, потому что она все сказала правильно. Это наше общее мнение такое", – прокомментировал Позитив.

Мужчина также рассказал, что даже после завершения брака им пришлось сохранить теплые отношения. Они продолжают общаться и поддерживать связь, поскольку имеют много общих друзей. В частности, Настю Каменских, которая является женой "шефа" Позитива – Потапа, а также подругой Анны Завгородней.

Есть ли у Позитива новый роман?

В разговоре с журналистами исполнитель добавил, что сейчас холостякует.