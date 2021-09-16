Потап рассказал, что дома с Настей Каменских общается на украинском языке

После закона о языке или просто по собственному желанию, все больше русскоязычных звезд переходят на украинский язык. Рэпер Потап признался, что вместе с Настей Каменских он также общается на родном языке.

У украинской рэп-группы Mozgi в репертуаре большинство песен на русском языке. Только недавно, ко Дню Независимости, группа выпустила трек на украинском "Ой, мама". На концерте к 30-летию независимости Украины Mozgi выступали тоже с украиноязычным "казацким миксом".

Это интересно Потап рассказал, почему не хочет, чтобы Настя Каменских общалась с его экс-женой

Потап и Настя общаются на украинском

Потап признался, что на украиноязычное творчество его натолкнул креативный директор группы Влад Болсунов. И родной язык полноценно появился в его жизни гораздо раньше.

Мы дома общаемся. Мама Насти общается на украинском языке. И когда с Настей говорил, она сказала мне: "А когда Украине становиться Украиной?" И у нас языковой вопрос в семье был решен после этой фразы,

– заявил Потап.

Ранее продюсер рассказывал, что именно отец часто побуждал звездного сына писать песни на украинском языке: "Отец у меня такой – украиноязычный, и хочет, чтобы я писал больше на украинском".

Интересно, что посты в инстаграме звездные супруги публикуют в основном все-таки на русском языке. Так же и большая часть их песен – на русском.



Настя Каменских и Потап / Фото с инстаграма Насти Каменских

Какие русскоязычные звезды переходят на украинский