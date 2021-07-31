Известный рэпер и продюсер Потап в новом интервью признался, что родители его уже не ругают за определенные поступки. Однако признался, что получает совет от отца относительно своей музыкальной карьеры.

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Потап о критике от родителей

Отец Потапа – Андрей, бывший работник КГБ, сам артист вспоминал о нем как о военном. По словам рэпера, его папа часто говорит об украинском языке в песнях.

Папа просит, чтобы я писал больше на украинском языке. Я написал песню на украинском языке недавно и стараюсь каждый год писать,

– рассказал Потап.

Продюсер отметил, что действительно пытается ежегодно писать для своих подопечных 4-5 песен именно на украинском языке.

"Отец у меня такой – украиноязычный, и хочет, чтобы я писал больше на украинском", – признался рэпер.

В общем родители не ругают и не критикуют сына: "когда-то папа мне сказал: "Леша, теперь ты глава семьи, теперь мы все от тебя зависимы". Он меня называет основоположником".

Интервью с Потапом: смотрите видео онлайн

Заметим, в последнем сольном альбоме Потапа "Без рекламы" есть только 1 песня на украинском языке – "Вишиванка". Зато в альбоме Насти Каменских "Красное вино" их 3 – "Почуття", "Бажай", "Додому"