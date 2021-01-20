С 16 января сфера обслуживания перешла на украинский язык, что вызвало немало гневных комментариев в сети. Певица Оля Полякова публично поддержала новую норму закона о государственном языке.

Несмотря на то, что популярная артистка в повседневной жизни говорит на русском языке, она поддержала нововведение. Звезда подчеркнула, что, как и любой другой нации, украинцам следует общаться на государственном языке. Свою позицию Оля Полякова эмоционально высказала у сторис в инстаграме.

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Оля Полякова поддержала закон о государственном языке

Певица, которая сейчас с семьей отдыхает на Мальдивах, записала видео, обратившись к фолловерам на украинском: "Добрий вечір, мої любі та кохані". Это изрядно шокировало 15-летнюю дочь Поляковой Марию. Звездная мамочка объяснила, что на днях вступила в силу новая норма закона "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой потребителей должны обслуживать на украинском языке.

Артистка отметила, что социальные сети полны резкими и негативными комментариями относительно нововведения. Многие пользователи признаются, что общение на украинском языке для них неудобное. Однако Оля Полякова убеждена в целесообразности закона о языке, ведь он поможет гражданам осознать свою национальную идентичность и привить будущим поколениям любовь к "соловьиному".

"Люди добрые, а вы видели, чтобы во Франции говорили на итальянском, а в Италии – на французском. Или может очень хотят американцы разговаривать на каком-то другом языке, чем на английском? Люди, у нас должен быть наш украинский язык", – поделилась мыслями Оля Полякова.

Может сейчас это кого-то и раздражает, но в будущем наши дети будут говорить на украинском и это прекрасно. Ведь для того, чтобы осознать, что ты украинец, надо изучать свой язык, надо на нем говорить. А на каком? Почему мы в нашей стране разговариваем на чужом языке?

– высказалась певица.

Напомним, с 16 января 2021 года к посетителям и клиентам персонал должен обращаться только на украинском языке. Переходить на другой язык разрешено лишь в том случае, когда этого требует сам клиент. Нарушителей закона ждут сначала предупреждение и составление протокола, а в случае повторного нарушения – штраф от 5 100 до 6 800 гривен.

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