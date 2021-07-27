32-летняя актриса рассказала об этом в инстаграм-сториз. Она поделилась, что вместе с ведущим Сергеем Притулой и танцовщиком Евгением Котом будет сидеть в жюри популярного талант-шоу "У Украины есть талант".

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Ксения Мишина общается на украинском языке

Поскольку на съемках Ксения должна разговаривать на украинском, она решила делать это и в повседневной жизни, чтобы совершенствоваться.

Мишина поблагодарила подписчиков, которые помогают ей в изучении языка и хвалят за произношение. Отметила, что тяжело, но она старается как можно лучше выражать свои эмоции.

Вы даже не представляете, как мне тяжело. Сегодня, когда мы снимали "У Украины есть талант", я понимала насколько некомфортно чувствовать себя ограниченной. Когда есть много чувств и впечатлений, а не могу их красиво выразить,

– поделилась Ксения.

Актриса добавила, понимает, что впереди ее ждет долгий и сложный путь на этом телешоу, однако она готова к нему.