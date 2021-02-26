С недавних пор певица Оля Полякова, как и большинство звезд, в эфирах телепрограмм и шоу общается на украинском языке. Знание соловьиной она совершенствует с репетитором. Этим артистка поделилась с поклонниками в инстаграм-сторис.

Еще три года назад вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении, в соответствии с которым значительный процент контента транслируется на украинском языке. Отвечать телестандартам стараются и известные и знаменитые, которые не сходят с экранов. Например, королева сцены Оля Полякова берет уроки украинского языка.

Читайте также Оля Полякова самостоятельно покрасила старшую дочь: как теперь выглядит Маша

Оля Полякова изучает украинский язык с репетитором

Четверг, 25 февраля, певица начала с утренней пробежки. Она записала видео после тренировки на улице и поделилась с фанами, что дальше по плану у нее занятия по украинскому языку. Артистка отметила, что хорошие знания нужны ей для новых проектов, которые она будет судить и вести.

После тренировки у меня урок украинского языка. Я усиленно изучаю украинский язык, чтобы вести и сидеть в жюри украинских шоу,

– рассказала Оля Полякова.

Добавим, с детьми, мужем, друзьями, коллегами исполнительница общается на русском языке. Похоже, новые знания она планирует использовать лишь под прицелом камер.

Напомним, в конце января Оля Полякова поддержала закон о государственном языке. Она публично выступила за переход сферы обслуживания на украинский язык и заявила, что так следующие поколения будут говорить на украинском, а все граждане осознают свою национальную идентичность.